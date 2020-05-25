Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden oluyordu

Adana'nın Kozan ilçesinde iki gün boyunca etkili olan şiddetli poyraz ağaçlara zarar verdi.

Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden oluyordu
25.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:00
Adana'nın Kozan ilçesinde iki gün boyunca etkili olan şiddetli poyraz ağaçlara zarar verdi. İki evin bahçesinde bulunan çam ve dut ağacı devrilme tehlikesi yaşarken vatandaşların belediyeye ihbarı ile facianın önüne geçildi.

Şevkiye Mahallesi Avşin Sokak'ta bir evin bahçesinde bulunan dut ağacının yan yatması üzerine ev sahibi Osman Mican, Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine haber vererek yardım talep etti. Ekipler kesim yaparak olası faciayı önledi.

Kadirli Caddesi'nde ise Hafize Aktaş, yıllardır evinin avlusunda bulunan, rüzgarla kökleri dışarı çıkan ve asma ağacının dalının desteği ile ayakta duran çam ağacı için belediye ekiplerinden destek talep etti. Poyrazın etkisi ile evlerin üzerine devrilmek üzere olan ağaçlar Kozan Belediyesi Park Bahçe ekiplerinin müdahalesi ile budanarak facianın önüne geçildi.

Evlerin üzerine devrilmek üzere olan ağaçların budama ve kesim çalışmalarını yapan ekipler, ağaçların son anda evlerin üzerine düşmesinin önüne geçildiğini ifade ederek belediye ekiplerine haber veren vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür etti.

Şevkiye Mahallesi'nde bulunan Osman Mican, şiddetli rüzgarla onlarca yıllık ağaçların yan yattığını büyük korku yaşadıklarını kaydederek belediye ekiplerine teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kozan Belediyesi, Adana, Kozan, Güncel, Haber

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