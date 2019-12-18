Rx ıstanbul, müzikle dolu bir yeni yıla merhaba diyor!

Yeni yılın ilk ayı için hazırlanan program ise elektronik müzik sahnesinin en önemli sanatçılarıyla müzikseverlere dans dolu geceler vaat ediyor!

İkinci sezonunda global elektronik müzik sahnesinin en yetenekli isimlerini kabinine konuk eden RX Istanbul tüm enerjisiyle yeni yıla hazır! İstanbul'un elektronik müzik markası RX, İstanbul'un kalbinde underground kültüre kucak açmaya ve elektronik müziğin kalelerinden biri olmaya devam ediyor.

Yeni sezonun başından bu yana John Digweed, Marcel Dettmann, Victor Ruiz, Bart Skils, SPFDJ gibi global elektronik müzik devlerinin ve önemli lokal DJ'lerin unutulmaz performanslarına ev sahipliği yapan kulüp, Ocak ayı programıyla 2020'nin de çok hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor. RX Progressive House'tan Acid Techno'ya elektronik müziğin tüm janrlarını geniş bir yelpazede buluşturarak dinleyicilerine sunmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en iyi ses sistemi Funktion One, baş döndüren ışık sistemi ile bambaşka bir kulüp deneyimi sunan RX, yeni yılda yeni sürprizlerle adından söz ettirmeye devam edecek.

Ocak 2020 için ise gümbür gümbür bir programla karşımıza çıkan kulübün ağırlayacağı isimlerden bazıları:

4 Ocak: Fadi Mohem

10 Ocak: Vladimir Dubyshkin

11 Ocak: Jeremy Olander

17 Ocak: COYU

24 Ocak: SNTS

25 Ocak: Spartaque

31 Ocak: Ruede Hagelstein

4 Ocak: Fadi Mohem

Berlin çıkışlı genç DJ Fadi Mohem, 4 Ocak'ta techno performansıyla RX dinleyicileri için kabine geçiyor. 23 yaşındaki DJ ve prodüktör, prodüksiyonlarında Detroit Techno, Berlin dub techno ve IDM'den ilham alıyor. Ses mühendisi olmasının da verdiği içgörüyle prodüksyonlarındaki idealist yaklaşımı, trendleri takip etmenin önüne geçiyor. Berghain, Goa, REX ve ADE'deki performanslarıyla kritiklerden tam not alan Fadi Mohem'i RX Istanbul'da yakalayın.

10 Ocak: Vladimir Dubyshkin

Rus sanatçı Vladimir Dubyshkin, 10 Ocak'ta RE:VOLT sunumuyla RX Istanbul kabinine konuk oluyor. Trip Records ailesinin en yeni ismi, Nina Kraviz referansıyla elektronik müzik dünyasında sağlam adımlarla yürümeye devam ediyor. 'Cheerful Pessimit' EP'siyle 2018'de dikkatleri üzerine çeken DJ, performanslarıyla da gelecek vaat ediyor.

11 Ocak: Jeremy Olander

İskandinav coğrafyasının yeni elektronik müzik starlarından Jeremy Olander, Bedrock ve Suara gibi plak şirketlerinden çıkardığı parçalardan sonra kendi label'ı Vivrant'ı kurdu. DJ, prodüktör ve plak şirketi sahibi Jeremy Olander, Sasha ve John Digweed gibi efsanevi isimlerden sonra gerçek progresif stilin temsilcileri arasında gösteriliyor.

Progressive House ve Techno'ya yeni bir boyut kazandıran, benzersiz sound'u ile kurguladığı Vivrant Show'ları ile dünyanın neredeyse her yerinde sahne alan Jeremy Olander, 11 Ocak gecesi RX kabinine konuk oluyor.

17 Ocak: COYU

Elektronik müziğin önemli plak şirketlerinden Suara markasının yaratıcısı, prodüksiyonlarıyla geniş kitlelere hitap eden ve müzik endüstrisine ilham olan DJ ve prodüktör COYU, 17 Ocak gecesi RX Istanbul'un konuğu oluyor. Dünyanın neredeyse her yerini turlayan İspanyol DJ, Sonar Festival setleri ve Pacha Ibiza kulübünün resident DJ'i iken gerçekleştirdiği performanslarıyla biliniyor. Geçtiğimiz sonbaharda ilk albümü 'You Don't Know'da MOBY, Thomas Gandey, Lazarusman işbirlikleri ile sağlam bir müzikalite konusunda hayal kırıklığına uğratmıyor. Electronica ve techno'nun en üretken isimlerinden COYU için yerinizi şimdiden ayırtın.

24 Ocak: SNTS

Maske, siyah başlıklı bir pelerin ve kontak lensleriyle, piyasaya adım attığı 2012'den beri anonimliğini koruyan SNTS, 18 Ocak gecesi yüksek bpm'li dark bir set ile Berlin techno sahnesini RX Istanbul'a taşıyor. Aynı adı taşıyan bir plak şirketinin yanı sıra Horizontal Ground ve Edit Select Records ile de çalışmalara imza atan gizemli DJ ve prodüktör, elektronik müzikte anonimliği savunuyor ve performanslarına da bunu yansıtıyor.

25 Ocak: Spartaque

2005'ten beri sayısız plak şirketinden birçok parçaya imza atan Ukraynalı DJ ve prodüktör Spartaque, 2007'de Global Gathering Festival'daki performansı ile büyük bir çıkış yakaladı ve o zamandan beri Love Parade, Kazantip, Mayday festivallerindeki performanslarıyla da elektronik müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Ödüllü Supreme podcast'in de yaratıcısı olan Spartaque, 25 Ocak'ta raw sound'u ile techno severleri dans pistine bağlayacak bir performans ile RX Istanbul'da.

31 Ocak: Ruede Hagelstein

Rockstar olma hayalleriyle yolan çıkan sanatçı, 90'lı yılların sonunda merak sardığı elektronik müzik ile kendini Tresor Club Berlin'de buldu ve macerası burada başladı. Aynı zamanda müzik ve gece hayatı dergileri için editörlük de yapan DJ ve prodüktör, bu yanıyla da underground elektronik müzik dünyasının dinamiklerini iyice anlama fırsatı buldu. 2006'da SAE'den aldığı ses mühendisliği eğitiminden sonra Watergate Club resident DJ'liği ile yeteneklerini taçlandıran sanatçı, çok geçmeden Kitsune, Eskimo, Cocoon ve Bedrock gibi plak şirketlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Remix'leriyle kariyerinde sıçrama yapan Hagelstein, 31 Ocak gecesi RX kabininde tansiyonu yükseltecek.

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