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Ryan Babel cezalı duruma düştü, Trabzonspor maçında yok

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

22.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:43Ryan Babel cezalı duruma düştü, Trabzonspor maçında yok
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Babel, deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da maç öncesi iki futbolcu sarı kart sınırındaydı. Sarı-kırmızılılarda bu futbolculardan Ryan Babel, müsabakanın 3. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.

Sınırda bulunan diğer futbolcu Younes Belhanda ise 86. dakikada oyuna dahil oldu ve kart görmedi. - İSTANBUL

Trabzonspor, Ryan Babel, Babel, Spor

Kaynak: İHA

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