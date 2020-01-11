Ryan Babel'den deprem paylaşımı

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Uzmanlar 4,7 büyüklüğündeki depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadığını açıkladı.

Depremle alakalı Galatasaray'ın Ajax 'a kiraladığı Ryan Babel de bir paylaşımda bulundu.Yıldız oyuncu kendisine ait Twitter hesabından "Bu deprem. İstanbul" yazdı. Geçtiğimiz gün bavullarla Hollanda'ya giden Babel'in bu paylaşımına yüzlerce yorum yazıldı.