Ryan Babel'den Galatasaraylı Taraftarları Heyecanlandıran Mesaj!

Galatasaray'ın yaz aylarındaki ilk transferi olması beklenen Ryan Babel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla transfer için bir sinyal daha verdi. Dün akşam otomobil kullanırken fotoğraf çekip atan Hollandalı yıldız, üzerine "1+1" yazdı. Babel'in bu paylaşımı, Galatasaray'la yaptığı anlaşmanın bir yılı opsiyonlu iki yıllık olduğu şeklinde yorumlandı.

"TAKİPTEYİM"

Galatasaray'a transfer olması beklenen Ryan Babel'in, şampiyonluk otobüsünden canlı yayın yapan Ryan Donk'a gönderdiği mesaj ise bu iddiaları güçlendirdi. Donk'a 'Takipteyim' emojisi gönderen 32 yaşındaki yıldızın kısa süre içerisinde Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

SON OLARAK FULHAM'DA OYNADI

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 Premier Lig maçında takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

(Fanatik)