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Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya "Pamuk şeker" yanıtı!

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, kendisine "Pamuk şeker" diyen Pascal Nouma'ya "Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle." yanıtını verdi.

10.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:16

Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçı sosyal medya hesabından paylaşan Ryan Babel'e verdiği cevapla gündem olmuştu. Pascal, Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yenmesi sonrası Babel'in renkli saçlarına gönderme yaparak, "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" yazmıştı.

"GÜNDEMDE OLMANIN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Ryan Babel de Galatasaray'ın haftayı 3 puanla kapatmasının ardından Pascal Nouma'ya cevap verdi. Nouma'nın Survivor'daki bir görüntüsünü paylaşan Babel, "Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle." yazdı. Babel'in bu twiti sosyal medyayı salladı.

İşte o paylaşım:

Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya

Pascal Nouma, Ryan Babel, Pascal, Babel, Spor


HABER YORUMLARI (3)
HAK:Güzel cevap...sadece Türkiyede böyle para kazanılır...
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KSK Lİ MESUT:Havasındanmıdır , suyundanmıdır bu 6SARAY a gelenlerin hepsi bozuluyor arkadaş.
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ZİYAA:Pembe pamuk şeker konuştu, cevabını merakla bekliyorum Pascal!
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