Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya "Pamuk şeker" yanıtı!

Beşiktaş'ın efsane ismi Pascal Nouma, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçı sosyal medya hesabından paylaşan Ryan Babel'e verdiği cevapla gündem olmuştu. Pascal, Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yenmesi sonrası Babel'in renkli saçlarına gönderme yaparak, "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" yazmıştı.

"GÜNDEMDE OLMANIN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Ryan Babel de Galatasaray'ın haftayı 3 puanla kapatmasının ardından Pascal Nouma'ya cevap verdi. Nouma'nın Survivor'daki bir görüntüsünü paylaşan Babel, "Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle." yazdı. Babel'in bu twiti sosyal medyayı salladı.

İşte o paylaşım: