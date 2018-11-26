Ryan Babel'den Taraftara Skandal Cevap !

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:31



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:31

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarın kendisine 'Kasımpaşa'da 200 bin Euro'ya yeniden oynamak ister misin?' sorusuna skandal bir cevap verdi. Babel, gelen tepkilerin ardından cevabını sildi ve şaka yaptığını söyledi.Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, spor severlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada Kasımpaşa ve Deportivo'da daha az paraya oynadığı günler hatırlatılarak, "Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusu yöneltilen Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap verdi. Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi. Gelen üst üste tepkilerin ardından tekrar yorum yapan Babel, "Sadece şaka yapmıştım. Galatasaray maçı için 2 adet bilet vermek istiyorum" dedi.(İHA)