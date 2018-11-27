Ryan Babel ile Şenol Güneş Arasında Şok İddia!

Beşiktaş
'ın deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Medipol Başakşehir
maçında, Hollandalı futbolcu Ryan Babel
ile teknik direktör Şenol Güneş
'in arasında büyük bir gerilimin yaşandığı iddia edildi. Beyaz TV
'nin haberine göre, Ryan Babel, Medipol Başakşehir maçı sırasında Şenol Güneş ile büyük bir tartışma yaşadı.
"Futboldan anlamıyorsun!"
Karşılaşmanın ikinci yarısında Jeremain Lens'in oyundan alınıp Adem Ljajic
'in oyuna girmesine sinirlenen Ryan Babel'in Şenol Güneş'e doğru dönüp Güneş'e, "Ne yapıyorsun!" dediği, Güneş'in de bunun üzerine Babel'e, "Sen işine bak!" diye cevap verdiği iddia edildi.
İddiaya göre tartışmanın maçın ardından soyunma odasında da devam ettiği ve Ryan Babel'in, Şenol Güneş'in yüzüne iki defa yüksek sesle, "Futboldan anlamıyorsun!" diye bağırdığı öne sürüldü.
Kaynak: Goal
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