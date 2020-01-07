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Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz

Ryan Babel'i Ajax'ın transfer etmek istediği haberlerine Hollandalı futbolcunun menajerinden açıklama geldi. Babel'in Ajax ile görüştüğü haberlerini değerlendiren Winny Haatrecht, "Evet, haberler doğru" sözlerini kullandı ve ayrılığı resmen açıklamış oldu.

07.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:21

Galatasaray'da ayrılık için izin istediği belirtilen Ryan Babel'in Newcastle United ve ile görüştüğü iddia edilirken, menajerinden Hollanda basınına bir açıklama geldi.

Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht, "Evet, Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz" sözlerini kullanarak kısa bir açıklama yaptı.

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Sarı-kırmızılılarda Henry Onyekuru transferi sonrasında forma şansı azalan Babel'in Ajax'a imza atması durumunda Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Ronald Koeman'ın gözünün önünde olacağı belirtildi ve Hollanda Ligi'nde forma giymesi opsiyonunun Babel için daha iyi olacağı vurgulandı.

Öte yandan De Telegraaf'ın haberinde, "Ajax, Ryan Babel'i transfer etmek istiyor ve bu yönde ilk görüşmesini yaptı ancak Galatasaray, Babel için bir miktar bonservis bedeli istiyor" ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki Ryan Guno Babel, Galatasaray formasıyla 20 maçta forma giyerken 5 gol, 1 asistle oynadı.

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Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz

Ryan Babel, Babel, Ajax, Spor


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GS: Bak simdi orada nasil Futbol oynar
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