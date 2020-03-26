Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu

Dünya koronavirüs ile savaşırken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den futbolseverleri şaşırtan bir paylaşım geldi. Ryan Babel'in paylaşımı sosyal medyada bir hayli tepki çekti.

26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:09

Ajax forması giyen Ryan Babel'in paylaşımı hem şaşırttı hem de kızdırdı. Dünya koronavirüs ile boğuşurken Galatasaray 'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den şaşırtın paylaşım geldi.

Babel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" ifadelerini kullandı.

"SAYGI KAZANAMAYACAKSIN"

Koronavirüs nedeniyle tüm dünya durma noktasına gelirken Babel'in bu paylaşımı tepki çekti. Bazı kullanıcılar Babel'e "Reis sen de uyurken değil de yatarken iyi para kazanıyorsun olsun", "Para kazanırsın ama ne Türkiye de ne de Avrupa'da saygı kazanamayacaksın" şeklinde dönüşler yaptı.

Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ryan Babel’in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Etiketler: Galatasaray, Koronavirüs, Ryan Babel, Babel, Spor

Haberin Videosu :

Hollandalı yıldız Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Juventus izin verdi, futbolcu sevgilisiyle İtalya’yı terk etti Spor
Juventus izin verdi, futbolcu sevgilisiyle İtalya'yı terk etti
Bakanlık’tan kulüplere müjde! Kira alınmayacak Spor
Bakanlık'tan kulüplere müjde! Kira alınmayacak
’Oyuncular evde neler yapıyor?’ sorusuna Sergen’den güldüren cevap Spor
"Oyuncular evde neler yapıyor?" sorusuna Sergen'den güldüren cevap
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık’tan ilk yorum: Engellemiş Spor
Sosyal medyayı sallayan mesaja Zeynep Bastık'tan ilk yorum: Engellemiş
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti Spor
Spor dünyası, koronaya karşı ilk zaferini kazandı! Yıldız isim iyileşti
Tuncay Şanlı’dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket Spor
Tuncay Şanlı'dan, sağlık çalışanları için gönülleri fetheden hareket
Mustafa Cengiz’in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Terim’in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Spor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti

Son Dakika Spor Haberleri

15:37: Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kulüpleri ilgilendiren karar çıktı! - Spor 15:35: İstanbul evinde spor yapıyor - Spor 15:24: Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü - Spor 15:22: Sinan Osmanoğlu'ndan 'evde kal' çağrısı - Spor 15:22: Doğukan İnci gol krallığında iddialı - Spor 14:52: Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak - Spor 14:25: Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok - Spor 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:01: Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu - Spor 13:38: Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni - Spor 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber