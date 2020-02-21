Ryan Babel'in sakatlanan rakibiyle dalga geçmesi, sosyal medyayı salladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Getafe ile Ajax karşı karşıya geldi. Ryan Babel'in maç içinde yaptığı hareket çok dikkat çekti.

Allan Nyom, Ryan Babel ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Nyom'un yerde acı içinde kıvrandığını gören Babel, hakemin faul düdüğü sonrası kendini yere bıraktı ve Nyom'un hareketlerini taklit etmeye başladı.

Nyom'un sekerek yere çıktığını gören Babel, bu kez oyuncunun yanına giderek benzer şekilde sekmeye ve gülmeye başladı. Babel'in, rakibiyle dalga geçtiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

"ANIN SICAKLIĞIYLA YAPTIM"

Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan Ryan Babel, pozisyonla ilgili maç sonu gelen soruya, "Aynı şeyi bir kez daha yapar mıyım, bilmiyorum. Anın sıcaklığıyla yaptım o hareketleri. Nyom, maç boyunca çok rahatsız edici hareketler yaptı. Getafe'nin oyunu beni etkilemedi. Gelecek hafta evimizde oynayacağız. Üstelik farklı bir hakemle..." cevabını verdi.