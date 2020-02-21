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Ryan Babel'in sakatlanan rakibiyle dalga geçmesi, sosyal medyayı salladı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Getafe ile Ajax, İspanya'da karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez'de oynanan maçı 2-0 Getafe kazanırken, mücadeleye Ryan Babel'in hareketleri damga vurdu.

21.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:08

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ile karşı karşıya geldi. Ryan Babel'in maç içinde yaptığı hareket çok dikkat çekti.

Allan Nyom, Ryan Babel ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Nyom'un yerde acı içinde kıvrandığını gören Babel, hakemin faul düdüğü sonrası kendini yere bıraktı ve Nyom'un hareketlerini taklit etmeye başladı.

Nyom'un sekerek yere çıktığını gören Babel, bu kez oyuncunun yanına giderek benzer şekilde sekmeye ve gülmeye başladı. Babel'in, rakibiyle dalga geçtiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

"ANIN SICAKLIĞIYLA YAPTIM"

Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan Ryan Babel, pozisyonla ilgili maç sonu gelen soruya, "Aynı şeyi bir kez daha yapar mıyım, bilmiyorum. Anın sıcaklığıyla yaptım o hareketleri. Nyom, maç boyunca çok rahatsız edici hareketler yaptı. Getafe'nin oyunu beni etkilemedi. Gelecek hafta evimizde oynayacağız. Üstelik farklı bir hakemle..." cevabını verdi.

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Ryan Babel'in sakatlanan rakibiyle dalga geçmesi, sosyal medyayı salladı

Ryan Babel, Getafe, Babel, Ajax, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ADAM OL ADAM:TÜRKİYEDE SANA İNSANLIĞI ÖĞRETEMEMİŞİZ YAZIK.
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GÜLME KOMŞUNA:GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA DEMİŞLER . BİRİLERİDE SENİN AYAĞIN KIRILDIĞINDA SANA GÜLER BABEL EFENDİ.
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MIRMIR:adam yarım sezon gs de oynadı ahlakı değişmiş
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PARASIZ ADAM ADAM MI:Yeni Pascal Nouma geliyor. 2-3 sezon sonra Survivor''da izleriz kendisini.
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YAŞLI KURT:Şike saraya girdikten sonra bir haller oldu buna
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BAKİ:normal cinconun oyuncusu. . .
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ZİYAA:Cirkef pamuk seker ne olacak. . . cirkefligini orada da devam ettiriyor. . .
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