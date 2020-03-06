Ryan Babel'in transferi sonrası Ajax, iki kulvarda iddiasını kaybetti

Sezon başında Galatasaray 'a gelen ancak istediği performansı gösteremeyip Fatih Terim tarafından gönderilen Babel , ülkesinin köklü takımı Ajax 'a geçmişti. Hollandalı kanat oyuncusu, 19 Ocak 2020 tarihinde Ajax'a transfer olurken bu tarihten sonra takımı 5 kez kaybetti ve iki kulvarda iddiasını yitirdi.

UEFA AVRUPA LİGİ VE HOLLANDA KUPASI'NDAN ELENDİ

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu aşamasında geçtiğimiz ay İspanyol ekibi Getafe'ye 0-2 ve 2-1'lik skorlarla elenirken dün gece de Utrecht karşısında Hollanda Kupası'nda 2-0 kaybedip elendi. Babel'in görev yaptığı Ajax önceki hafta ligde Heracles'e 1-0 ve bu haftada AZ Alkmaar'a 2-0 yenildi ve iki takım arasında puanlar eşitlendi.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİLER

Ajax son beş resmi maçının dört tanesini yitirirken ligde avantajını kaybetti. Ajax, Babel'in geldiği tarihten bu yana ise 11 resmi maçta 5 kez yenildi. Babel bu maçlarda 9 kez forma giyerken sadece 1 gol atabildi.