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Ryan Babel'in transferi sonrası Ajax, iki kulvarda iddiasını kaybetti

Devre arasında Galatasaray'dan Ajax'a geçen Ryan Babel'in şansı gülmüyor. Hollandalı kanat oyuncusu, 19 Ocak 2020 tarihinde Ajax'a gelirken bu tarihten sonra takımı 5 kez kaybetti ve iki kulvarda iddiasını yitirdi.

06.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:16

Sezon başında 'a gelen ancak istediği performansı gösteremeyip Fatih Terim tarafından gönderilen , ülkesinin köklü takımı 'a geçmişti. Hollandalı kanat oyuncusu, 19 Ocak 2020 tarihinde Ajax'a transfer olurken bu tarihten sonra takımı 5 kez kaybetti ve iki kulvarda iddiasını yitirdi.

UEFA AVRUPA LİGİ VE HOLLANDA KUPASI'NDAN ELENDİ

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu aşamasında geçtiğimiz ay İspanyol ekibi Getafe'ye 0-2 ve 2-1'lik skorlarla elenirken dün gece de Utrecht karşısında Hollanda Kupası'nda 2-0 kaybedip elendi. Babel'in görev yaptığı Ajax önceki hafta ligde Heracles'e 1-0 ve bu haftada AZ Alkmaar'a 2-0 yenildi ve iki takım arasında puanlar eşitlendi.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİLER

Ajax son beş resmi maçının dört tanesini yitirirken ligde avantajını kaybetti. Ajax, Babel'in geldiği tarihten bu yana ise 11 resmi maçta 5 kez yenildi. Babel bu maçlarda 9 kez forma giyerken sadece 1 gol atabildi.

Ryan Babel'in transferi sonrası Ajax, iki kulvarda iddiasını kaybetti

Galatasaray, Babel, Ajax, Spor


HABER YORUMLARI (13)
HOLLANDALİ TURK:ben size yukardaki röportaji tercüme edeyim. Muhabir soruyor neden döndün Ajax`a. Babelde buna cevaben: iyi top oynayan 11`le top oynamam lazimdi ki seviyemi Avrupa Kupasi seviyesine çikartabileyim. . . Üstü kapali gs`yi ezmis, ama simdi bin pismandir. gerçii babel gitmeseydi gs toparlanamazdi zaten :) ama sayende Adem Büyük`ü ve Ömer Bayram`i avrupa kupasi seviyesine çikti. . . iyi ki gittin!
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BJK:BEN BUNDAN DAHA İYİ OYNARIM
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FBLİ:ÇÖP OĞLU ÇÖP
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CENK TOSUN:HER TAKIMI BEŞİKTAŞ MI SANDIN BABEL EFENDİ. O MUTLU GÜNLERİ DAHA ÇOK ARARSIN.
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MERT ÖREN:Çok iyi oyuncu ama saçları berbat. Çok yavaşlamış daha hareketli oynaması gerekir.
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BJK:beşiktaşa ihanet edenler iflah olmazlar örnek: babel, tolgay, ekici, köybaşı, vb. . . .
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VSS:nagatomo gibi bir adamı bitirdi. Ligden düşse şaşırmam
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BELHANDA:çöp
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BEŞİKTAŞ:beşiktaş''tan kaçar gibi gidersen pembe kafa, böyle olursun
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MURAT:uğursuz
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6.03.2020 11:08:27