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Ryan Babel kiralık olarak Ajax'ta

Galatasaray Kulübü, Ryan Babel'in sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını açıkladı.

11.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:26Ryan Babel kiralık olarak Ajax'ta

Kulübü, Ryan Babel'in sezon sonuna kadar 'a kiralandığını açıkladı.

Hollanda'nın Ajax ekibi, Babel'in yarım sezon kiralanması için sarı kırmızılı kulübe 1 milyon 550 bin Euro ödeyecek.Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü, Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir."



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Kaynak: DHA

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