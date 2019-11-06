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Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçı paylaştı!

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı paylaştı.

06.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:50

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Hollandalı oyuncu, Galatasaray'ın Real Madrid'e konuk olacağı maç öncesinde Beşiktaşlı taraftarları sinirlendiren bir paylaşımda bulundu. Babel, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Instagram'da paylaştı.

"BEŞİKTAŞ'IN EKMEĞİNİ YEDİN"

32 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarları çılgına çevirdi. Taraftarlar, Ryan Babel'e sosyal medyadan tepki gösterirken, bazı Galatasaraylı taraftarlar da "Beşiktaş'ın ekmeğini yedin yakışmıyor" yorumunu yaptı.

O MAÇTA 2 GOL ATMIŞTI

Yıldız oyuncu söz konusu maçta 78 ve 81. dakikalarda takımının 6 ve 7. gollerini atmıştı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Beşiktaşlı taraftarların tepkisi sonrası yaptığı paylaşımı kaldıran Babel, Liverpool Kulübü'nün paylaşımına şu yorumu yaptı.

Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçı paylaştı!

Ryan Babel, Liverpool, Beşiktaş, Babel, Spor


YORUMLAR (33)
M.ÇEK: Ehhh Babel efendi, sana en güzel cevabı Real verdi. Hadi git kumda oyna. Dua ette acısınlar
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ERKAN: Real acıdı 3-0 dan sonra yani 15 dakikada işi bitirdi.yoksa 8 anlarda atar babel
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İZMİR: Ebeni gördün mü
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5 1
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ADINIZI YAZIN: saygısızlık olmus ama bır daha yapmaz ben galatasaraylıyım fenere yuuu dıgerlerıne alkıs
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FB: babel saygısızlık yapmış eski takımı beşiktaşa yalnız şu var babel , ya real madridde şu anki takımın galatasaraya büyük fark atarsa bunu hiç düşünmedinmi sonuçta maç bu nasıl skorla biteceği belli olmaz gs bugün puanda alabilir büyük farkta atabilir real her türlü sonuca açık
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SEMİH 61: Ben Trabzonsporlu olarak yaziyorum, Babelin yaptigi büyük rezillik, saygisizlik.
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29 7
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SEMIH 61: Bu yapilan Galatasaray ve Fenerbahce icinde olsa yine rezilliktir, saygisizliktir
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17 3
LOL: sen adamı galatasaray maçında sürekli ıslıkla küfür et sonrada bunu paylaştı diye laf et. boş yapma kartal
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7 26
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MUSABJK: NANKÖRLÜK YAPMA BEŞİKTAŞ SAYESİNDE HALA EKMEK YİYORSUN BEŞİKTAŞ OLMASAYDI ZARAGOZA GİBİ İKİNCİ LİG TAKIMLARINDA 100. 000 EURO MAAŞA TOP KOŞTURUYODUN.
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6.BÖLÜK: BU MAÇ BJK NİN ADINI 8 TAŞ YAPTI.
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