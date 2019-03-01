01 Mart 2019, 10:59
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Ryan Donk, 2 Maç Daha Forma Giyerse Sözleşmesi 1 Yıl Uzayacak

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Liginde toplam 19 maçta forma giyen Ryan Donk, iki maçta daha forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

Sezon başında Galatasaray ile 1+1 sözleşme imzalayan Ryan Donk'un sözleşmesi uzamak üzere. Hollandalı futbolcu ile yapılan sözleşmeye göre bu sezon 21 Süper Lig ve UEFA müsabakasında oynaması halinde sözleşmesi bir yıl uzuyor.

2 MAÇI KALDI

Donk, bu sezon şimdiye kadar 12 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giydi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarından elenirken Süper Lig'de oynayacağı 11 maçta Donk 2 kez forma giyerse sözleşmesi uzayacak. Uzamasının yanı sıra 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 200 bin Euro da prim alacak.

TEKNİK HEYET ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DONK'U DÜŞÜNMÜYOR

Teknik heyet ise Donk'un sözleşmesindeki özel maddeyi yakından takip ediyor ve gelecek yıl planlaması içerisinde yer almayan Hollandalı futbolcunun sözleşmesini otomatik uzamasını istemiyor. Süper Lig'de kalan 11 maçta hayati ihtiyaç olmadığı sürece Donk'a süre verilmeyecek.

(Yeni Şafak)

Avrupa, Ryan Donk, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (2)
İBOSİ: BIRAKIN BOS MUHABBETİ YA TEKNİK HEYET DUSUNMUYORMUS DAHA NAPSIN ADAM FORMA SANSI VERİLDİĞİNDE CIKIP ADAM GİBİ TOPUNU OYNUYOR HEM BUNU DUSUNMEYİP KİMİ OYNATCAKMIS Kİ? SEVE SEVE YENİLEYECEKLER O SÖZLESMEYİ :)
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ŞAPKACI: A-101, BİM VE KASMPAŞADAN ALIŞVERİŞ ETMEMEK LAZIM.
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