Ryanair geciken Boeing 737 MAX siparişleri yüzünden bazı havaalanı merkezlerini kapatıyor

Düşük maliyetli seferler düzenleyen hava yolu şirketi Ryanair Boeing 737 MAX tipi uçakların teslimatının gecikmesi sebebiyle gelecek kış ve 2020 yazından itibaren bazı havaalanı merkezlerini kapatacağını açıkladı.İrlanda merkezli hava yolu şirketi yaptığı yazılı açıklamada mayıs 2020'ye kadar 58 Boeing 737 MAX 200 uçağı almayı planlarlarken, Boieng'de çıkan sorunlar sebebiyle ancak 30 uçağı teslim alabileceklerini belirtti. Ryanair bu durum karşısında bazı faaliyetlerini sınırlandırma kararını aldı.