16.07.2019 14:52
Haberler» Dünya» Haber

Ryanair geciken Boeing 737 MAX siparişleri yüzünden bazı havaalanı merkezlerini kapatıyor

Ryanair geciken Boeing 737 MAX siparişleri yüzünden bazı havaalanı merkezlerini kapatıyor

Düşük maliyetli seferler düzenleyen hava yolu şirketi Ryanair Boeing 737 MAX uçakların teslimatının gecikmesi sebebiyle gelecek kış ve 2020 yazından itibaren bazı havaalanı merkezlerini kapatacağını açıkladı

Düşük maliyetli seferler düzenleyen hava yolu şirketi Ryanair Boeing 737 MAX tipi uçakların teslimatının gecikmesi sebebiyle gelecek kış ve 2020 yazından itibaren bazı havaalanı merkezlerini kapatacağını açıkladı.

İrlanda merkezli hava yolu şirketi yaptığı yazılı açıklamada mayıs 2020'ye kadar 58 Boeing 737 MAX 200 uçağı almayı planlarlarken, Boieng'de çıkan sorunlar sebebiyle ancak 30 uçağı teslim alabileceklerini belirtti. Ryanair bu durum karşısında bazı faaliyetlerini sınırlandırma kararını aldı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Boeing 737, Dünya

Son Dakika Haberleri
18:52   BM: 2018'de 770 bin kişi AIDS'ten hayatını kaybetti
18:52   ABD Savunma Bakanı Vekili: Türkiye'nin S-400 kararı yanlış, bizi hayal kırıklığına uğrattı
18:39   Brezilya'da bir kadın, ayinde rahibi kürsüden itti
18:32   Almanya'daki cami kundakçısı yeniden gözaltına alındı
18:22   AB'nin yaptırım kararı sonrası Ankara-Brüksel hattında ne olacak? Uzmanlar yorumluyor
17:51   Brezilya'da bir kadın, ayinde rahibi kürsüden itti
17:41   Trump: Benim ırkçı bir yanım yok