S-400 alımına TEMAD'dan destek

Türkiye
Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, Türkiye'ye yo¨nelik risklere kars¸ı koymada S-400'lerin caydırıcı bir rol u¨stlenecegˆini bildirdi.
Dürgen, yazılı açıklamasında, S-400 hava savunma sisteminin, Türkiye'ye yo¨nelik risklere kars¸ı koymada caydırıcı bir rol u¨stlenecegˆine işaret etti.
Teknik ac¸ıdan digˆer hava savunma sistemlerine yo¨nelik u¨stu¨nlu¨kleri baz alındıgˆında yapılan sec¸imin dogˆru ve yerinde oldugˆunu vurgulayan Dürgen, "Bu kapsamda u¨lkemize yo¨nelik gu¨venlik risklerine ve yaptırım tehditlerine kars¸ı devletimizin ortaya koydugˆu kararlı ve gu¨c¸lu¨ irade, tarafımızca desteklenmektedir." ifadesini kullandı.