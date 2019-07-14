S-400 - Bloomberg: Trump'ın ekibi Türkiye'ye yaptırımları gelecek hafta açıklama niyetinde

Bloomberg haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı uygulamayı planladığı yaptırımları önümüzdeki günlerde açıklayabileceğini duyurdu.

Bloomberg'ün haberi "konuyla ilgili bilgi sahibi" ancak "konunun hassasiyeti nedeniyle" isminin açıklanmasını istemeyen yetkililerden alınan bilgilere dayanıyor.

Washington'ın, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında düşünülen üç farklı yaptırım paketinden biri üstünde anlaştığı belirtiliyor ancak yetkililerin hangi paketin seçildiğine dair bilgi vermedikleri aktarılıyor.

ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıkları ile Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinin "günler süren tartışmalar sonrası" plan üzerinde anlaşmaya vardıkları, Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği belirtiliyor.

Yaptırımların devreye sokulabilmesi için Başkan Trump'ın onayı gerekiyor.

Trump, geçen ay sonunda Japonya'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve selefi Obama zamanında Türkiye'nin ABD hava savunma sistemi Patriot satın alma talebine olumsuz yanıt verilmesini kastederek "İnsanlara adil davranmalısınız. Türkiye'ye adil davranılmadı" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşme sonrası, "Trump S-400 ve F-35 konusunda bize destek veriyor, " demişti.

"Açıklama için 15 Temmuz'un geçmesi beklenecek"

Bloomberg'e açıklama yapan bir yetkili, "Erdoğan'ın darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğu spekülasyonlarını daha da körüklememesi adına" yaptırımların duyurulmasının 15 Temmuz sonrasına bırakılacağını söyledi.

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye sevkiyatı Cuma günü başladı. Milli Savunma Bakanlığı Pazar öğle saatleri itibariyle sistemin bazı parçalarını taşıyan 7. uçağın da Ankara yakınlarında yer alan Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.

Bloomberg'e göre teslimatın başlamış olması "Orta Doğu'nun en büyük ekonomisinin yaptırımlara maruz kalacağını neredeyse kesinleştirdi".

Yasalara göre Trump'ın, ağırlıkları farklı 12 yaptırım içinden en az 5'ini seçmesi gerekiyor.

ABD, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerinin NATO uçaklarını vurma amacıyla tasarlandığını ve bu sistem sayesinde Rusya'nın, Türkiye'nin de ortakları arasında bulunduğu F-35 savaş uçağına dair bilgileri ele geçirme riski bulunduğunu savunuyor ve bu nedenle Türkiye'nin S-400 alımına karşı çıkıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?