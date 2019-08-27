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S-400'de ikinci sevkiyat başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemeleri sevkinin bugün başladığı açıklandı.

27.08.2019 13:33 S-400'de ikinci sevkiyat başladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemeleri sevkinin bugün başladığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline bugün itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben 1 ay sürecektir" denildi.



Rusya, S 400, Güncel

Kaynak: DHA

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