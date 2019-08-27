Haberler» Güncel» Haber

S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini bildirdi.

27.08.2019 23:55
S-400'de ikinci sevkiyat başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatıldı.
Sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz arasında tamamlandığı belirtilen açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir." ifadelerine yer verildi.
S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Türkiye, Rusya, S 400, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:22   Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
01:19   Tekirdağ'da otomobil bariyerlere çarptı 1 ölü, 2 yaralı
01:19   Tekirdağ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
01:18   Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
01:04   Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
01:02   Burdur'da şüpheli ölüm
00:56   Sultangazi tem otoyolu'ndaki kaza kamerada