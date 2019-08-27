S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı

İlyuşin 76 tipi dev kargo uçağı Ankara Kahramankazan'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. Hemen ardından açıklama yayımlayan Milli Savunma Bakanlığı, batarya malzemelerinin Türkiye'ye getirilişiyle ilgili yaptığı açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" ifadelerini kullandı.

İLK FİLO 13 GÜNDE GELMİŞTİ

S 400'lerin ilk filosunun Türkiye'ye intikali 12 Temmuz'da başlamış, 13 gün sürdükten sonra 25 Temmuz'da sona ermişti.

BAKAN AKAR AÇIKLAMIŞTI

Dün S-400'lerin teslimat süreciyle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "12 Temmuz'da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından(bugün) yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.