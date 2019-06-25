25.06.2019 11:35
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S-400 füze sistemlerinin sözleşmesi tamamlandı

S-400 füze sistemlerinin sözleşmesi tamamlandı

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen S-400 alımına ilişkin sözleşmenin tamamlandığını söyledi.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen S-400 alımına ilişkin sözleşmenin tamamlandığını söyledi. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, Türkiye'nin Rusya'dan satın alma aşamasında bulunduğu S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye ile S-400 konusunda sözleşmenin tüm maddelerinin tamamlandığını ve anlaşmanın sağlandığını söyleyen Manturov, sözleşme bedelinin ise 2 buçuk milyar dolar olduğunu ifade ederek, "S-400 füze sistemlerinin Türkiye'ye satışı ile ilgili gerekli tüm anlaşmalar sağlandı. Türkiye S-400'lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. En kısa sürede teslimat tamamlanarak bu anlaşmanın tüm aşamaları sonlanacak" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu , Türkiye , Güncel

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