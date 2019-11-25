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S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor

400 hava savunma sistemleri test ediliyorANKARA - Ankara önemli bir teste ev sahipliği yapıyor, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'ler test edilecek.

25.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:48
S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor
ANKARA - önemli bir teste ev sahipliği yapıyor, 'dan alınan hava savunma sistemi S-400'ler test edilecek.
Ankara Valiliği, bugün ve yarın hava savunma sistemi projesi kapsamında, başkent semalarında F-16 savaş uçaklarının yüksek ve alçak irtifalarda uçacağını duyurdu. Savaş uçaklarını uçuş nedeninde S-400'ler için tek ve eğitim faaliyetlerini kapsadığı belirlendi. Ankara Kahramankazan'daki eski adı Akıncı Üssü olan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryaları başkent semalarını tarayacak ve ilk testilerini gerçekleştirmiş olacak. Sistemin kurulum işlemlerinin ardından Nisan 2020'de aktif hale getirileceği öğrenildi.
S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor

Ankara, Rusya, S 400, Genel

Kaynak: İHA


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