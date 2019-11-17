Rusya, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharında Türk ordusunun hizmetine verileceğini duyurdu

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharına kadar kullanıma hazır hale getirilerek Türk ordusunun hizmetine verileceğini söyledi. Şugayev Türk uzmanlarının eğitiminin de 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Dubai'deki fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şugayev, "Türkiye ile olan S-400 sözleşmesi planlandığı şekliyle sürüyor. Yıl sonuna kadar Türk uzmanların eğitimini tamamlayacağız. Baharda ise sistem, artık askeri kullanıma hazır hale gelecek. Her şey planladığımız gibi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Dmitriy Şugayev

TÜRKİYE'YE YARDIMA HAZIRIZ

Öte yandan Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye beşinci nesil savaş uçaklarının geliştirilmesi için teknolojik yardım yapmaya hazır olduğunu söyledi: "Bu alandaki çeşitli sistemler açısından (Türk beşinci nesil savaş uçaklarının üretimi) Türk ortaklarımıza önerecek şeylerimiz var. Onların da bu konuda önemli çalışmaları var. Onlara ciddi şekilde yardımcı olabiliriz."