Haberler » Güncel » Rusya, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharında Türk ordusunun hizmetine verileceğini duyurdu - Haber

Rusya, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharında Türk ordusunun hizmetine verileceğini duyurdu

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharına kadar kullanıma hazır hale getirilerek Türk ordusunun hizmetine verileceğini söyledi.

17.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:52

Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharına kadar kullanıma hazır hale getirilerek Türk ordusunun hizmetine verileceğini söyledi. Şugayev Türk uzmanlarının eğitiminin de 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Dubai'deki fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şugayev, " ile olan S-400 sözleşmesi planlandığı şekliyle sürüyor. Yıl sonuna kadar Türk uzmanların eğitimini tamamlayacağız. Baharda ise sistem, artık askeri kullanıma hazır hale gelecek. Her şey planladığımız gibi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Dmitriy Şugayev

TÜRKİYE'YE YARDIMA HAZIRIZ

Öte yandan Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye beşinci nesil savaş uçaklarının geliştirilmesi için teknolojik yardım yapmaya hazır olduğunu söyledi: "Bu alandaki çeşitli sistemler açısından (Türk beşinci nesil savaş uçaklarının üretimi) Türk ortaklarımıza önerecek şeylerimiz var. Onların da bu konuda önemli çalışmaları var. Onlara ciddi şekilde yardımcı olabiliriz."

Rusya, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharında Türk ordusunun hizmetine verileceğini duyurdu

Türkiye, Rusya, S 400, Dünya, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
00:00 Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü
23:52 ASİMDER Genel Başkanı Gülbey: "Ermenistan komşu ülkelere hastalık virüsü yayacak"
23:53 Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor
23:50 Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
23:50 Kuşadası'nda 88 düzensiz göçmen yakalandı
18.11.2019 00:02:03