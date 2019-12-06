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"S-400 konusunda Türkiye ile istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz"

Rusya, yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

06.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:40
, yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.
Rusya ile arasında yeni S-400 anlaşmasına dair Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması ve testlerine başlamasının ardından Rusya ile Türkiye arasında yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılında yeni bir S-400 hava savunma sistemlerinin alımının ihtimalinin olduğunu ve tarafların bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Şugayev diğer taraftan Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi fiyatlardan uçak tedarik edebileceklerini söyledi.
(İHA)

Türkiye, Rusya, S 400, Güncel

Kaynak: İHA

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