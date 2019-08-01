S-400 krizinin gölgesinde ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken teslimat

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'dan yayınladığı mesaja göre; İzmir Limanı'nda gerçekleştirilen sevkıyatın ardından Türkiye, toplam 11 tane dünyanın en gelişmiş ağır kargo helikopteri olarak gösterilen CH-47F Chinook'a sahip olmuş oldu.

Büyükelçilik açıklamasında, teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

MEKANİZE ARAÇ TAŞIYABİLİYOR

Chinook helikopterleriyle Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerinde ve her türlü hava şartında, mekanize araçların nakli ve top gibi silah sistemlerinin taşınması mümkün. Bu helikopterler gerektiği takdirde mobil ileri mühimmat veya yakıt ikmal noktası olarak da hizmet verebiliyor.

Kaza kırıma uğrayan bir uçağı ya da orta sınıf bir helikopteri de kurtarabilecek güçte olan Chinook helikopteri, 55 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor.

DAVUTOĞLU DÖNEMİNDE EK YAPILDI

Daha önce altı adet alınması kararlaştırılan Chinook helipterlerine, 2015 yılında Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde beş adet daha ilave yapılması kararlaştırılmıştı.

Yeni sipariş taleplerinin dördü Genelkurmay Başkanlığı'ndan, biri ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelmişti.

O dönemde medyada çıkan haberlerde, MSB'nin helikopteri VIP amaçlı talep ettiği ve helikopterin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na tahsis edilmesinin beklendiği belirtilmişti.

CH-47F CHINOOK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

CH-47F, ABD Ordusu ve uluslar arası savunma güçleri kullanımına uygun gelişmiş bir çoklu görev helikopteridir. Bu helikopterde tam entegre, dijital kokpit idare sistemi, Ortak Havacılık Mimarisi Kokpit ve uçağın performans ve taşıma özelliklerini tamamlayan gelişmiş kargo taşıma kabiliyetleri mevcuttur.

CH-47D Chinook helikopterleri mevcut durumda ABD Ordusu, ABD Ordusu Muhafaza ve Ulusal Güvenlik ve uluslararası silahlı kuvvetler tarafından kullanılmaktadır. ABD Ordusu Modernizasyon Programı kapsamında, 464 adet Yeni-Yapım ve Yenilenmiş CH-47F uçağı ve 61 adet M47G Yeniden Üretilmiş uçaktan oluşan, 525 adet Chinook helikopterine gereksinim duyulmaktadır. CH-47F Chinook helikopteri ABD Ordusu tarafından savaşa hazır olarak sertifikalandırılmış ve ilk operasyonel birliğe Temmuz 2007'de katılmıştır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: Uçak Gövdesi – 52.0 ft. (15.9 m) Rotorlar Dahil – 99.0 ft. (30.18 m)

Genişlik: 12.42 ft (3.78 m)

Rotor Çapı: 60 ft. (18.29 m)

Yükseklik: 18.92 ft. (5.77 m)

Güç: 2 Honeywell 55-GA-714A motor, her biri 4,733 shp (3,529 kW)

Azami Hız: 170 kt (315 km/h)

Yakıt: 1,034 gal. (3,914 L)

Hizmet tavanı:20,000 feet

Kullanışlı Yük Oranı:24,000 pound (10, 886 kg)

Görev Alanı:200 nm (370.4 km)

Azami Brüt Ağırlık:50,000 pound (22,680 kg)

Görev: Savaş operasyonları ile sivil ve insani yardım amaçlı, birliklerin, ağır silah, mühimmat, yakıt, malzeme ve su taşıma

Hizmet Müşterisi: ABD Ordusu, 1962'den beri hizmet vermektedir.

GEÇMİŞ

Boeing Chinook helikopteri, dünya çapında askeri güçlerin taktiksel ve savaş destek görevi ihtiyaçlarını karşılayan bir tandem rotor, "medium-lift" tipi helikopterdir. Chinook, 24,000 pounda kadar yük taşıma kabiliyeti olan ve 50,000 pound kadar (22,680 kg) maksimum brüt ağırlığı olan, dünyanın en güvenilir ve etkin taşıma helikopteridir. helikopterin tandem rotor konfigürasyonu CH-47'nin, genellikle diğer helikopterlerin uçmasına engel olan iklim, irtifa ve rüzgara bağlı koşullarda görev yapabilmesine olanak sağlayan üstün kullanım kalitesi sağlar.

Chinook helikopteri 1962'den beri ABD Ordusuna hizmet vermektedir. CH-47F/MH-47G modernizasyon programı mevcut halde üretimdedir ve bu tandem rotorlu "medium-lift" tipi helikopterin en azından 2030'a kadar Ordu filosunda kalmasını sağlayacaktır. Chinook'ların bir asır ya da daha fazla süreli Ordu Havacılığa hizmet etmesi arzu edilmektedir.Buna ek olarak, Chinook helikopterleri 15'den fazla uluslar arası müşterinin silahlı kuvvetlerine hizmet vermiş ve dünya çapında ticari hizmet çalışmalarında görev almıştır.