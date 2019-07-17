17.07.2019 09:44
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S-400 teslimatında on dördüncü uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının altıncı gününde 14. uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi.

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk beş gününde toplam 13 uçak Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada teslimatın altıncı gününde 14. uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne indiğini bildirdi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

S-400 teslimatında on dördüncü uçak Mürted'e indi
Kaynak: AA
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