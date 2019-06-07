"S-400'lerin teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız"

ST. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO
) Sergey Çemozov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye
'ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı.
Çemozov, St. Petersburg
Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rus NTV kanalına yaptığı açıklamada, S-400'lerin teslimat sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.
S-400'lere ilişkin ön ödemelerin tamamlandığını anlatan Çemozov, "Krediler de sağlandı, harcandı ve üretim yapıldı. Ayrıca eğitimler de tamamlandı. S-400'lerin Türkiye'ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız." dedi.
Kaynak: AA
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