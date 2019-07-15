15.07.2019 09:41
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S-400 malzemelerini taşıyan 8. uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi" denildi.

S-400 füze ve hava savunma sistemi parçalarını taşıyan 7 uçak ise daha önce Mürted Hava Meydanı'na inmiş ve malzemeleri bırakmıştı.

Sistemin en kritik parçası sayılan füzelerin Türkiye'ye sevkiyatının ise deniz yoluyla olacağı belirtiliyor.

S-400 malzemelerini taşıyan 8. uçak Mürted'e indi
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