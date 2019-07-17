17.07.2019 10:22
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S-400 sevkiyatında 6'ıncı gün

S-400 sevkiyatında 6

RUSYA'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait parçaların sevkiyatı 6'ncı günde devam etti.

RUSYA'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait parçaların sevkiyatı 6'ncı günde devam etti. Sevkiyat kapsamında 13 ve 14'üncü uçaklar, art arda Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait parçaların sevkiyatı, geçen hafta 12 Temmuz'da başladı. Sevkiyatın 6'ncı gününde sabah saatlerinde Rusya'dan havalanan 2 uçak art arda Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı'na indi. Saat 09.30 sıralarında Mürted'e inen ilk uçaktaki parçalar, Türk ve Rus yetkililerin gözetiminde askeri araçlarla hangarlara nakledildi. İlk uçağın arka kapağı açılarak yapılan nakil işlemi sürerken, ikinci uçak hava meydanına indi. Bu uçaktaki parçalar da görevliler tarafından araçlarla alt yapısı hazırlanan hangarlara taşındı. Sevkiyatın başından itibaren ilk kez iki uçak hemen hemen aynı anda hava meydanına inmiş oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 13 ve 14'üncü uçaklar, Mürted Hava Meydanı'na indi" denildi.


Kaynak: DHA
Rusya, Güncel

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