S-400 sevkiyatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi teslimatı 12 Temmuz'da resmen başlamıştı

Bu kapsamda S-400'lerin parçaları taşıyan Rus uçakları art arda Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na indi.

"PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

2020'de bitmesi beklenen teslimatla ilgili Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor."