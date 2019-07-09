S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha!

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın, S-400 hazırlığı hakkında yaptığı açıklamasında detayları paylaşmıştı. Erdoğan, Trump'ın S- 400 hakkında herhangi bir yaptırım gerçekleştirmeyeceği konusunda bilgileri basın ile paylaşmıştı.

"NEREYE KONUŞLANACAĞINI MSB VE GENELKURMAY PLANLIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 teslimi hakkında yaptığı açıklamasında ise, "Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor." dedi. Ayrıca Rusya'dan yapılan açıklamada S- 400 teslimatında hiçbir sorun yaşanmadığı ifade edilmişti.

ABD, TÜRKİYE'YE PATRİOT ÖNERDİ

Son olarak Amerikan CNBC'ye demeç veren ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, "NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilecek askeri teçhizat tedarik etmesi gerekiyor. Bir Rus sistemi bu standarda uymayacaktır" ifadelerini kullandığı ifade edildi.

Söz konusu ABD basınında çıkan haberlerde isminin açıklanmasını istemeyen bir Bakanlık çalışanının Türkiye'ye Patriot önerdiklerini belirtti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

CNBC'nin haberinde Pentagon ve Beyaz Saray'dan da görüş istendiği ancak herhangi bir yorumun yapılmadığı yazıldı.

Japonya'daki G20 Zirvesinde bir araya gelen Trump ve Erdoğan arasındaki S-400 konuşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, "ABD Başkanı Trump, Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. İdlib'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Türkiye parasını ödediği F-35'lerin teslimini istiyor. Karmaşık bir durum, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." demişti.