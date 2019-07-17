17.07.2019 10:03
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S-400 teslimatında 13. uçak Mürted Hava Üssü'ne indi

S-400 teslimatında 13. uçak Mürted Hava Üssü

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının altıncı gününde 13. uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi.

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının altıncı gününde 13. uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi.

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk beş gününde toplam 12 uçak Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada teslimatın altıncı gününde 13. uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne indiğini bildirdi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel

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