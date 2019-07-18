18.07.2019 10:35
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S-400 teslimatında 16'ncı uçak Ankara'ya indi

S-400 teslimatında 16

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının yedinci gününde 16'ncı uçak Ankara'ya indi.

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının yedinci gününde 16'ncı uçak Ankara'ya indi. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk altı gününde toplam 14 uçak Türkiye'ye geldi. Sevkiyatın yedinci gününde 16'ncı uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek, askeri araçlarla hangarlara taşınacak.
(Mevlüt Hasgül - Mustafa Apaydın - Emin Kuvat/İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye, Ankara, Güncel

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