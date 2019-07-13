13.07.2019 12:39
Haberler» Güncel» Haber

S-400 teslimatında ikinci gün -2

S-400 teslimatında ikinci gün -2

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
18:45   MHP lideri Bahçeli Kütahya'da
18:45   Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı
18:44   SPOR Fenerbahçe'ye Bolu Stadı'nda coşkulu karşılama
18:44   Türkiye'nin önemli plastik cerrahları Van'da
18:42   Mezitli Belediyesi, Davultepe 100. Yıl Plajı planına itiraz etti
18:42   SANKO Üniversitesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği
18:40   Fenerbahçe Bolu'ya geldi