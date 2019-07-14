14.07.2019 13:15
Haberler» Güncel» Haber

S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü'ne indi

S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatının üçüncü gününde yedinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi.

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatının üçüncü gününde yedinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi. Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatının ilk iki gününde toplamda dört uçak Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığının sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teslimatın üçüncü gününde toplamda üç uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne ineceği duyurulmuştu. Üçüncü günde beklenen üç uçakta Mürted Hava Üssü'ne birer birer indi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek, askeri araçlarla hangarlara taşınacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:17   Bursa'da rahvan atlar yarıştı
18:16   Vosvoslar Pamukkale'ye renk kattı
18:15   Suriye sınırında bulunan 7 kilo plastik patlayıcı imha edildi
18:15   KAĞITHANE'DE KOLUNA DEMİR SAPLANAN ÇOCUK İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
18:14   Kağıthane'de koluna demir saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
18:14   ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
18:14   HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliğine tepkiler