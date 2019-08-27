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S-400'ün ikinci bataryasını taşıyan ilk uçak ankara'da

400'ün ikinci bataryasını taşıyan ilk uçak Ankara'daMilli Savunma Bakanlığı, Rusya2dan alınan S-400 uzun menzilli hava savunma sisteminin ikinci bataryasına ait parçaları taşıyan ilk uçağın Ankara'da bulunan Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.

27.08.2019 13:37
S-400'ün ikinci bataryasını taşıyan ilk uçak ankara'da
S-400'ün ikinci bataryasını taşıyan ilk uçak Ankara'da
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya2dan alınan S-400 uzun menzilli hava savunma sisteminin ikinci bataryasına ait parçaları taşıyan ilk uçağın Ankara'da bulunan Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" denildi.
S-400'ün ikinci bataryasını taşıyan ilk uçak ankara'da

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara, S 400, Güncel

Kaynak: DHA

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