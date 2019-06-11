11.06.2019 15:53
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S-400 ve F-35 açmazında ABD, Rusya ve Türkiye'nin önünde hangi seçenekler var?

S-400 ve F-35 açmazında ABD, Rusya ve Türkiye

Dünyanın iki büyük gücü ABD ve Rusya arasında sıkışan Ankara’nın önümüzdeki dönemde sadece güvenlik ilişkilerini değil, küresel diplomasideki konumunu da belirleyecek olan S-400 / F-35 açmazının takviminin nasıl işlediği sürece dair ipucu verecek nitelikte

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alması ve ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının üretim programının takvimleri Ankara'nın transatlantik ilişkilerinin odağındaki güncelliğini korumaya devam ediyor.

Dünyanın iki büyük gücü arasında sıkışan Ankara'nın önümüzdeki dönemde sadece güvenlik ilişkilerini değil, küresel diplomasideki konumunu da belirleyecek olan S-400/ F-35 açmazının takviminin nasıl işlediği sürece dair ipucu verecek nitelikte.
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Kaynak: Euronews.com
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