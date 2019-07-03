S-400 ve F-35 krizi - Reuters'a konuşan ABD'li yetkili: Yaptırımlar konusunda değişen bir şey yok

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumuhurbaşkanı Erdoğan arasında G-20 zirvesinde gerçekleşen görüşme sonrası verilen mesajlara karşın, yaptırım planının halen devrede olduğunu açıkladı.

Ajansa konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "S-400'lerin alımının gerçekleşmesinin, çok olumsuz sonuçuların olacağı konusunda defaatle açıklamalar yaptık" dedi.

Aynı sözcü, olası yaptırımların, 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası' (CAATSA) kapsamında F-35 anlaşmasının askıya alınmasını içerebileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Sözcü Albay Mike Andrews da ajansa, "Değişen bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Söçzcü Andrews, "Türkiye'nin almak istediği Rus yapımı S-400'ler, F-35 programı ile uyumlu değil. Türkiye'nin her ikisini de elde etmesine izin verilmeycek" dedi.

Japonya'da haftasonu gerçekleşen G-20 zirvesinde Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşme sonrası, "yaptırım olmayacağını kendisinden dinledik" demişti.

Trump ise S-400 sürecinin "karmaşık" bir konu olduğunu ve "sorun" teşkil ettiğini ancak aşılması için "farklı çözümlerin" gündeme gelebileceğini kaydetmişti.

Reuters haber ajansı, "Trump'ın bir muafiyet sağlayarak yaptırımları ertelemeyi deneyebileceğini ama bunun, Kongre'deki destekçilerini kızdırabileceğini" de yazdı.

Bloomberg: Türkiye yaptırımlara karşı askeri malzeme ve yedek parça stokluyor

FPRI isimli düşünce kuruluşunun başkanı olan Aaron Stein da, Trump'ın erteleme seçeneğini uygulayabileceğini söyledi:

"Sonuçta, Türkiye için en iyi senaryoda, yaptırımlar belirsiz bir süre ertelenir, Kongre buna kızar ama yakın bir gelecekte de Türkiye bir milyar dolardan fazla para ödediği savaş uçaklarını elde edemez"

Aaron Stein, ertelemenin 180 gün olabileceğini ve bu sürede yeni bir Patriot anlaşması için masaya oturulabileceğini de kaydetti.

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, olası yaptırımlara karşı, "Türkiye'nin F-16 parçaları dahil olmak üzere askeri malzeme stokladığını" yazdı.

Ajansa konuşan yetkililer, stoklanan askeri malzemenin niteliği, nereden elde edildiği ve ne kadar yeterli olacağı konusundaki soruları yanıtlamadı.