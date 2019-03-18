S. Arabistan'ın Günlük Petrol İhracatı Mart ve Nisanda 7 Milyon Varilin Altına İnecek

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, 'Petrol ihracatımız mart ve nisanda 7 milyon varil/günün altına inecek' dedi.<span id='more-105026'></span><br><br>Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, mart ve nisan aylarında Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının 7 milyon varil/gün seviyesinin altında kalacağını söyledi.<br><br>El-Falih, OPEC+'nın Bakü'deki Ortak İzleme Komitesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada nisan ayında petrol ihracatının mart ayına göre 100 bin varil/gün daha düşük olacağını da vurguladı.<br><br>The post <a rel='nofollow' href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://enerjienstitusu.de/2019/03/18/s-arabistanin-petrol-ihracati-mart-ve-nisanda-7-milyon-varil-gunun-altina-inecek/'>S. Arabistan'ın günlük petrol ihracatı mart ve nisanda 7 milyon varilin altına inecek</a> appeared first on <a rel='nofollow' href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://enerjienstitusu.de'>Enerji Enstitüsü</a>.