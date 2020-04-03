Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin "AA+" olan uzun vadeli kredi notununu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.

03.04.2020 03:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 03:44
S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin "AA+" olan uzun vadeli kredi notununu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.
S&P'den yapılan açıklamada, ABD'ye yönelik yapılan derecelendirmenin ülkenin çeşitlendirilmiş ve dayanıklı ekonomisi ile kapsamlı para politikası esnekliğini yansıttığı ifade edildi.
Açıklamada, derecelendirmenin yüksek genel hükumet borcu ve mali açıklarla kısıtlandığı belirtilerek, bunların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik şokla bu yıl daha da kötüleşmesinin beklendiği aktarıldı.
"Teşvikler ekonomik gerilemeyi sınırlandıracak"
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, ABD'nin uzun vadeli "AA+" ve kısa vadeli "A-1+" olan talep edilmemiş (unsolicited) kredi notlarının teyit edildiği ve uzun vadeli görünümünün "durağan" olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan, benzeri görülmemiş mali ve parasal teşviklerin ekonomik gerilemeyi sınırlamasının ve 2021'de toparlanma için zemin hazırlamasının beklendiğine vurgu yapıldı.
Ekonomik ve diğer politikaların uygulanmasına ilişkin siyasi tartışmaların kasımda yapılacak seçimlere kadar devam edeceğine işaret edilen açıklamada, seçim sonuçlarına bakılmaksızın Kovid-19 salgınının etkilerinin hafifletilmesini amaçlayan ekonomik önlemlerin sürekliliğinin beklendiğine dikkat çekildi.
Ekonomide bu yıl daralma beklentisi
Açıklamada, 2021'de bu yılki üretim kaybını kısmen telafi edecek ve gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesini sürdürecek bir ekonomik toparlanmanın beklendiği vurgulanarak, bunun gelecek yıl ılımlı bir mali iyileşme sağlayacağına işaret edildi.
ABD'nin ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkede GSYH'nin bu yıl yüzde 1,3 daralmasının, 2021'de ise yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği bilgisine yer verildi.
Ülkedeki işsizlik oranının da bu yılın ikinci yarısında yüzde 10'u aşabileceğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu oranın yıl sonunda yüzde 7'ye gerileyeceği, 2021'de ise yüzde 6'nın altına düşebileceği ileri sürüldü.
Açıklamada, enflasyon oranının bu yıl yüzde 0,1 olmasının, 2021'de ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü de ifade edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Ekonomi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Ekonomi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ekonomi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Ekonomi
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Ekonomi
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt

Son Dakika Ekonomi Haberleri

03:44: S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti - Ekonomi 02:56: Dünya Bankası'ndan gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 desteği - Ekonomi 00:51: Trump'ın ikinci virüs testi de "negatif" çıktı - Ekonomi 00:36: New York borsası yükselişle kapandı - Ekonomi 00:31: İletişim Başkanlığı: 846 milyon 606 bin milyon lira toplandı - Ekonomi 22:49: Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı - Ekonomi 21:57: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı - Ekonomi 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:12: Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 16:27: Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın - Haberler 16:14: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi