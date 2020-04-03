Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin "AA+" olan uzun vadeli kredi notununu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.S&P'den yapılan açıklamada, ABD'ye yönelik yapılan derecelendirmenin ülkenin çeşitlendirilmiş ve dayanıklı ekonomisi ile kapsamlı para politikası esnekliğini yansıttığı ifade edildi.Açıklamada, derecelendirmenin yüksek genel hükumet borcu ve mali açıklarla kısıtlandığı belirtilerek, bunların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik şokla bu yıl daha da kötüleşmesinin beklendiği aktarıldı."Teşvikler ekonomik gerilemeyi sınırlandıracak"Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, ABD'nin uzun vadeli "AA+" ve kısa vadeli "A-1+" olan talep edilmemiş (unsolicited) kredi notlarının teyit edildiği ve uzun vadeli görünümünün "durağan" olduğu kaydedildi.Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan, benzeri görülmemiş mali ve parasal teşviklerin ekonomik gerilemeyi sınırlamasının ve 2021'de toparlanma için zemin hazırlamasının beklendiğine vurgu yapıldı.Ekonomik ve diğer politikaların uygulanmasına ilişkin siyasi tartışmaların kasımda yapılacak seçimlere kadar devam edeceğine işaret edilen açıklamada, seçim sonuçlarına bakılmaksızın Kovid-19 salgınının etkilerinin hafifletilmesini amaçlayan ekonomik önlemlerin sürekliliğinin beklendiğine dikkat çekildi.Ekonomide bu yıl daralma beklentisiAçıklamada, 2021'de bu yılki üretim kaybını kısmen telafi edecek ve gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesini sürdürecek bir ekonomik toparlanmanın beklendiği vurgulanarak, bunun gelecek yıl ılımlı bir mali iyileşme sağlayacağına işaret edildi.ABD'nin ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkede GSYH'nin bu yıl yüzde 1,3 daralmasının, 2021'de ise yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği bilgisine yer verildi.Ülkedeki işsizlik oranının da bu yılın ikinci yarısında yüzde 10'u aşabileceğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu oranın yıl sonunda yüzde 7'ye gerileyeceği, 2021'de ise yüzde 6'nın altına düşebileceği ileri sürüldü.Açıklamada, enflasyon oranının bu yıl yüzde 0,1 olmasının, 2021'de ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü de ifade edildi.

Kaynak: AA