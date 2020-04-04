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S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın "AAA" olan uzun vadeli kredi notununu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.

04.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 02:00
S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya 'nın "AAA" olan uzun vadeli kredi notununu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.
S&P'den yapılan açıklamada, Alman hükumetinin Kovid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla ekonomik faaliyeti sınırlamaya yönelik adımlar attığı ve bunun 2020'de ekonomide resesyona neden olacağı ifade edildi.
Almanya'nın dünyanın en üretken ekonomilerinden biri olmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, ülkenin uzun vadeli "AAA" ve kısa vadeli "A-1+" olan talep edilmemiş (unsolicited) yerel ve döviz cinsinden kredi notlarının teyit edildiğini, görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının bu yıl yüzde 1,9 daralmasının beklendiği, 2021'de ise yüzde 2,6'lık bir toparlanma göstermesinin öngörüldüğü belirtildi.
Almanya'nın kamu maliyesinin, salgının etkilerine müdahaleye yönelik güçlü politikaları sağlamak için iyi bir durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, mali pozisyonunun tahminlerin ötesinde beklenmedik bir şekilde ve önemli ölçüde kötüleşmesi halinde, kredi notunun düşürülebileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti - Ekonomi

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