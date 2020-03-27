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S&P Avrupa Merkez Bankasının kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa Merkez Bankasının (ECB) kredi notunu teyit etti ve görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

27.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:16
S&P Avrupa Merkez Bankasının kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa Merkez Bankasının (ECB) kredi notunu teyit etti ve görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ECB'nin uzun ve kısa vadeli "AAA/A-1+" olan talep edilmemiş kredi notlarının teyit edildiğini bildirdi.
S&P'nin açıklamasında, ECB'nin yüksek parasal esnekliği ve Avro Bölgesi üye ülkelerinin kredi değerliliğinin en azından önümüzdeki iki yıl boyunca sürmesinin beklendiğinden dolayı, bankanın görünümünün "durağan" olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Bankanın orta ve uzun vadede fiyat istikrarını başarılı bir şekilde sürdürmesini ve geleneksel olmayan para politikası araçlarını uygulayarak hareket etmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bankanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemlerin anımsatıldığı açıklamada, ECB'nin son yıllardaki politika yanıtlarının Avro Bölgesi'ndeki ülkelerin derecelendirmelerini destekleyici ve siyasi etkiden bağımsız olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, bankanın parasal esnekliğinin azalması halinde kredi derecelendirmesinin de düşürülebileceği kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››S&P Avrupa Merkez Bankasının kredi notunu teyit etti - Ekonomi

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