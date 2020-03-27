S&P'den 14 ülkenin kredi notuna petrol ayarı
Standard & Poor's petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ülkelere etkilerini değerlendirerek, Angola, Nijerya, Umman, Meksika, Kuveyt'in kredi notunu düşürdü, Bahreyn ve Kolombiya'nın ise görünümünde aşağı yönlü revizyona gitti.
27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Standard & Poor's petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ülkelere etkilerini değerlendirerek, Angola , Nijerya, Umman, Meksika, Kuveyt'in kredi notunu düşürdü, Bahreyn ve Kolombiya 'nın ise görünümünde aşağı yönlü revizyona gitti.
Kaynak: Dunya.com