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S&P'den Euro bölgesi resesyon uyarısı

S&P Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Broyer, "Koronavirüsün Avrupa'nın ticari ortaklarına, özellikle ABD'ye daha fazla yayılması, Avrupa'nın ekonomik görünümü için büyük bir risk oluşturuyor" dedi.

13.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:59
S&P'den Euro bölgesi resesyon uyarısı
S&P Avrupa , Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Broyer, "Koronavirüsün Avrupa'nın ticari ortaklarına, özellikle ABD'ye daha fazla yayılması, Avrupa'nın ekonomik görünümü için büyük bir risk oluşturuyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Ekonomi

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