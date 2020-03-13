S&P'den Euro bölgesi resesyon uyarısı
S&P Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Broyer, "Koronavirüsün Avrupa'nın ticari ortaklarına, özellikle ABD'ye daha fazla yayılması, Avrupa'nın ekonomik görünümü için büyük bir risk oluşturuyor" dedi.
13.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:59
S&P Avrupa , Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Broyer, "Koronavirüsün Avrupa'nın ticari ortaklarına, özellikle ABD'ye daha fazla yayılması, Avrupa'nın ekonomik görünümü için büyük bir risk oluşturuyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Ekonomi
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