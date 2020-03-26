S&P'den Euro Bölgesi ve İngiltere için resesyon uyarısı
Standard & Poor's, Euro Bölgesi ve İngiltere ekonomisinin koronavirüs salgının etkisiyle bu yıl yüzde 2 daralacağın öngördü.
26.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:42
Standard & Poor's, Euro Bölgesi ve İngiltere ekonomisinin koronavirüs salgının etkisiyle bu yıl yüzde 2 daralacağın öngördü.
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Kaynak: Dunya.com