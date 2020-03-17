S&P'den 'küresel resesyon' uyarısı
Standard & Poor's, Kovid-19 nedeniyle duran ekonominin bu yıl küresel resesyona neden olacağını öngördü.
17.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:14
Standard & Poor's, Kovid-19 nedeniyle duran ekonominin bu yıl küresel resesyona neden olacağını öngördü.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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