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S&P'den 'küresel resesyon' uyarısı

Standard & Poor's, Kovid-19 nedeniyle duran ekonominin bu yıl küresel resesyona neden olacağını öngördü.

17.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:14
S&P'den 'küresel resesyon' uyarısı
Standard & Poor's, Kovid-19 nedeniyle duran ekonominin bu yıl küresel resesyona neden olacağını öngördü.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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