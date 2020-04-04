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S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın "AA" olan uzun vadeli kredi notununu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.

04.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:34
S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa 'nın "AA" olan uzun vadeli kredi notununu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.
S&P'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle Fransa ekonomisinin yaklaşık yüzde 1,7 daralmasının, 2021'de ise toparlanmasının beklendiği ifade edildi.
Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemlerin ve beklenen resesyonun bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını (GSYH) bu yıl yüzde 4,3'e çıkaracağına işaret edilen açıklamada, net hükumet borcunun da GSYH'nin yüzde 96'sına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, hükumetin son ekonomik, bütçe ve yapısal reformlarının, ekonominin mevcut şokla mücadele kapasitesini geliştirdiği aktarıldı.
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Fransa'nın uzun vadeli "AA" ve kısa vadeli "A-1+" olan talep edilmemiş (unsolicited) kredi notlarının teyit edildiği ve uzun vadeli görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti - Ekonomi

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