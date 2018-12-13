13 Aralık 2018, 11:08
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S&p Global Platts: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 7 Adet Azaldı

S&p Global Platts: ABD

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı Çarşamba günü itibarıyla 7 adet düşüşle 1,172'ye geriledi.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı Çarşamba günü itibarıyla 7 adet düşüşle 1,172'ye geriledi.

S&P Global Platts tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı 7 adet azalarak 937'ye gerilerken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 219 düzeyinde kaldı.

S&P Global Platts Raporu'na göre;

       -  Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı değişmeyerek 16 oldu.

       - Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule  sayısı 121 adet arttı.

       - Sondaj kulelerinin bin 143 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 26 adedi ise açık sularda yer aldı.

Sondaj kule sayıları S&P Global Platts tarafından çarşamba günleri, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes  tarafından ise cuma günleri açıklanıyor. - İstanbul Çarşamba İlçesi,Amerika Birleşik Devletleri
13 Aralık 2018 Perşembe 11:08