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S&P, İngiltere'nin görünümünü durağana çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) İngiltere'nin kredi notunu teyit ederken, kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirdi.

18.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:54S&P, İngiltere'nin görünümünü durağana çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) 'nin kredi notunu teyit ederken, kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada İngiltere'nin AA/A-1+ olan uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarının teyit edildiği belirtilirken, kredi notu görünümünün ise negatiften durağana çevrildiği bildirildi.
Açıklamada İngiltere'de geçen hafta yapılan genel seçim sonucunda iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde etmesinin ardından AB'den çıkış anlaşmasının parlamentodan geçmesinin kolaylaştığı belirtildi.
S&P'nin açıklamasında kredi derecelendirme kuruluşunun İngiltere'nin AB'den çıkışı sonrasında 2020 yılının aralık ayına kadar uygulanacak geçiş sürecinin uzatılmasını talep edebileceği hatırlatıldı.
Kuzey İrlanda'da ulusalcıların ilk kez Birleşik Krallık'ı destekleyenlerden daha fazla sandalye sayısına eriştiği, İskoçya'da ise İskoç Ulusal Partisi'nin bölgesel İskoç parlamentosunda oyların yüzde 45'ini aldığı vurgulanırken İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından İskoçya'dan yeniden ayrılık seslerinin yükseleceğine dikkat çekildi.
S&P açıklamasında İngiltere'nin bu yılın sonunda yüzde 1,3, 2020'de 1,0, 2021'de 1,7, 2022'de ise yüzde 1,6 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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